Do oblak se chystá nový nadzvukový letoun. Padesát let po prvním concordu

Letoun XB-1 má být prvním nadzvukovým letounem, který by se po desítkách let opětovně zařadil do komerční dopravy. Concordy totiž přestaly operovat v roce 2003, kdy se jejich provoz ukázal být příliš nákladným.

Pokud půjde vše podle plánu, tak letoun, jenž ponese název Overture, zahájí komerční provoz v roce 2030. Letadlo bude mít nicméně sníženou kapacitu, pojme od 55 do 75 lidí. Zaměřit by se mělo zejména na lety přes oceán, například z New Yorku do Londýna. Tuto trasu by mělo zvládnout za zhruba tři hodiny a patnáct minut.