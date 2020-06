Cesta do Chorvatska: Vir vyprázdnil dálnice, přechody i moře

Náročné bylo pro české posádky hledání restaurací, kde by už fungovala kuchyně. A to dokonce ve i známých turistických centrech.

„Chodí k nám i domorodci, tak jsme to risknuli a kuchyni máme v provozu, byť je jídelníček omezený. Turisté nejsou, většině z těch mála podniků, které zatím otevřely, se nevyplatí držet větší personál, o kuchyni nemluvě,“ omlouval se za nabídku Mario Radojkovič, majitel poněkud zastrčené konoby, tradiční restaurace, Mizarola, zhruba deset minut od náměstí na nábřeží Hvaru.

Oblíbené kalamáry na grilu byly s přílohou za téměř 460 korun podle platného kurzu kuny, stejně stál i přírodní vepřový řízek, porce ryby první třídy pak více než 500 korun. Pivo bylo jen v láhvi, hostinští se totiž obávali, že by sud neměli komu vyčepovat. Za Karlovačko či Staropramen se platilo přes 100 korun (27 kun).

Hvar, který byl v posledních létech častým cílem nejen bohatých Němců či Rusů, často vítal i turisty z USA a Japonska. „Na to můžeme na dlouho zapomenout. I když jsme zde měli jediného nakaženého. Byl to kuchař, který vařil a taky se nakazil v Německu. Je doma a je v pohodě. Ale to asi těžko někomu vysvětlíme,“ povzdychnul si Mario.