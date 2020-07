Austrálie se mezinárodní turistice otevře zřejmě až v lednu

K normálnímu stavu jako před pandemií se Austrálie nenavrátí ani po otevření hranic. „Od 1. do 30. ledna se dá očekávat, že bude zrušen zákaz cestování, ale i nadále bude po vstupu do země vyžadována dvoutýdenní karanténa,“ stojí v prohlášení. „Povede to k příjezdům dočasných i stálých návštěvníků, ale v menší míře, než bylo běžné.“

Server News.com.au zdůrazňuje, že by se lidé neměli radovat předčasně, protože se situace může ještě změnit. Frydenberg potvrdil, že zatím nebylo nic definitivně rozhodnuto, jde o odhady a předpoklady. Jako první by se do země mohli začít navracet například mezinárodní studenti, kteří by se po příjezdu nevyhnuli karanténě.