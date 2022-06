Australanka našla způsob, jak cestovat takřka zadarmo

V rámci svého zatím nejambicióznějšího itineráře cestovala 75 dní napříč USA. „Starala jsem se o 15 koček a devět různých domovů napříč sedmi městy v zemi. Začala jsem v Seattlu, odkud jsem putovala do Austinu či New Yorku, kde jsem pobývala ve čtvrtích Chelsea, South Park Slope a Prospect Heights,“ vyjmenovala žena některé z destinací svého pobytu. Navštívila také Salt Lake City, Denver, Chicago a Portland.

„I když mi hlídání domů a koček ušetřilo spoustu dolarů za ubytování, pořád potřebuji peníze na letenky, abych se mohla dopravovat. Znamená to, že během té méně vzrušující části života pracuji normálně od pondělí do pátku v Brisbane a dávám si stranou peníze na své další dobrodružství,“ uvedla žena, která o svých zážitcích píše blog One Cat at a Time.