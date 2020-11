Aerolinky nabídnou seznamovací lety pro nezadané

Aerolinky seznamovací lety inzerují okřídleným sloganem Love is in the air neboli Láska je ve vzduchu. Je to příznačné, protože cestující skutečně budou kroužit ve vzdušném prostoru nad Tchaj-pejí a okolím. Během tří hodin se pasažéři nemají stranit hlubokých konverzací, aby zjistili, zda náhodou nepotkali svou chybějící polovinu.