7 důvodů, proč navštívit Jordánsko

Skalní město a archeologické naleziště na jihu Jordánska je samo o sobě důvodem, proč do země zamíří většina turistů. Na seznam světového dědictví UNESCO bylo zařazeno již v roce 1985. Historie osídlení území sahá do doby až 9000 let př.n.l.. Petra samotná byla Nabatejci vytesána do pískovce a ustanovena hlavním městem království před více než dvěma tisíci lety. Pokud si chcete návštěvu světového divu vychutnat v klidu a rozumné teplotě, buďte u vstupní brány už na otevírací šestou hodinu ranní. Cesta do města vede přes tzv. sík, úzkou kamennou soutěsku. A na moment, kdy zhruba po kilometru chůze mezi narůžovělými kamennými stěnami spatříte Al Khazneh - Pokladnici, jen tak nezapomenete.