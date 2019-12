10 nejkrásnějších stanic metra na světě

Jednou z nejmladších stanic ve výběru je zastávka Toledo v italské Neapoli. Modrý dlaždičkový interiér uvrhne návštěvníky do světa na hranici hlubin a oblaků, to především díky hře světel a přechodům od tmavě modré po světlou až bílou.

Pařížské metro může na první pohled působit uniformně, ale zkuste navštívit stanici Arts et Métiers, která vás přenese do světa Julese Vernea. Ponorka bude asi to první, co člověka při pohledu na kovové stěny a ozubená kola umístěná ve stropu napadne. Návštěva této zastávky je nutností pro milovníky steampunku.