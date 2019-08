mšv, Novinky

Fascinující jeskyni objevili mineralogové před 20 lety v roce 1999. Sestupuje se do ní skrze bývalý stříbrný důl uzavřený v 60. letech minulého století. Po nově vybudovaném schodišti se turisté dostanou do síně, která ač měří pouhých osm metrů na délku a dva metry na výšku, je do posledního centimetru vyplněna velkými průhlednými krystaly.

Vnitřek jeskyně je díky krystalům velmi působivý.

FOTO: Profimedia.cz

Podobné útvary se podle geologa Francisca Fernandeze Ama vytvářejí miliony let. Jejich základem jsou unikající plyny, které v chladnoucích horninách vytvoří bubliny vyplněné minerálními roztoky. „Pak je zapotřebí dostatečné množství času i správné teploty, aby geoda vznikla,“ vysvětluje Amo.

Místní doufají v turisty



„V Evropě jsou tohle jediné geody svého druhu. V globálním měřítku je mnohem větší mexická jeskyně Naica, jenže leží více než 200 metrů pod povrchem, takže je nemožné ji zpřístupnit veřejnosti,“ dodal. Španělská jeskyně u Pulpí je díky tomu nejrozměrnější, kterou mohou turisté spatřit.

Do samotné jeskyně se musí projít přes bývalý stříbrný důl.

FOTO: Profimedia.cz

Místní doufají, že otevření do městečka přitáhne více lidí a vzniknou nová pracovní místa. Do povědomí veřejnosti se totiž Pulpí dostalo naposledy v roce 2007, když zde udělali největší salát na světě. Tenhle rekord jim ale před třemi lety uzmulo Rusko.