mšv, Novinky

Praha



Autorská tvorba

První srpnový víkend se na piazzettu u Národního divadla vrátí oblíbený trh s autorskou tvorbou Dyzajn market. Čeští a slovenští tvůrci nabídnou originální módu, doplňky, nebo batohy, kabelky, hračky či přírodní kosmetiku. Jako vždy bude součástí také řada stánků s pochutinami a street foodem, ale i výběrovou kávou. Chybět nebude ani hudební program. Více zde.

Retrospektiva v DOXu

Už jen do 12. srpna můžete v galerii DOX zhlédnout retrospektivní výstavu slavné české architektky Evy Jiřičné u příležitosti jejího životního jubilea. Expozice představí její tvorbu od profesních začátků až po současnost. K vidění budou projektové dokumentace, architektonické modely, ale také ukázky interiérového designu. Další informace najdete zde.

Filmová výstava

Režisér a scenárista Oldřich Lipský by letos oslavil 95. narozeniny. Do neděle máte možnost navštívit výstavu v barrandovských studiích, kde si připomenete jeho slavné filmy. Ke zhlédnutí budou kostýmy a fotografie ze snímků Tři veteráni, Ať žijí duchové!, Limonádový Joe nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Více informací zde.

Středočeský kraj

Pivo a jídlo

Jídlo a pivo budou hrát hlavní roli při festivalu, který se v sobotu uskuteční v Nymburku. Ochutnat budete moci především výrobky z malých rodinných pivovarů, k tomu vás čekají speciality zejména z grilu, ale také street food. Těšit se proto můžete na burgery, belgické hranolky, mořské plody a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete zde.

Pivní závod

Dopřáváte si pravidelně pivo a máte trochu černé svědomí? Zúčastněte se tematického závodu, běhu na etapy z pivovaru do pivovaru. Start je tentokrát naplánován z černokosteleckého pivovaru, poběží se přes Babice, Dolní Počernice, Kolčavku, až do Únětic. Závod je určen čtyřčlenným týmům, je vhodný pro běžce, pěší, koloběžky i cyklisty. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Sportovní víkend

Všem nadšencům do sportu je určeno klání, které se o víkendu uskuteční v Táboře. V sobotu se můžete těšit na charitativní noční běh na pět kilometrů, jehož výtěžek poputuje týmu hendikepovaných monolyžařů. V neděli se návštěvníkům představí evropská triatlonová špička, později odpoledne budou závodit pouze čeští zástupci. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Večer pro klášter

Seznamte se s klášterem Chotěšov. Přispějte k záchraně této kulturní památky v rámci akce, která se v sobotu uskuteční v jeho areálu. Čekají vás hudební vystoupení, přičemž si budete moci užít různé žánry, včetně gospelu, těšit se můžete také na přednášku, která vám klášter a jeho historii přiblíží. Čekají vás také oživené večerní prohlídky. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Dusilová pro památky

Pomoci zchátralým památkám se prostřednictvím projektu Moment/um snaží zpěvačka Lenka Dusilová. V sobotu se představí na hradě Hauenštejn, komponovaný večer nabídne kromě jejího vystoupení také krátkou přednášku či dokument o památce. Cílem projektu je upozornit na krásné objekty, kterým není věnována dostatečná pozornost. Více zde.

Ústecký kraj

Prohlídka Terezína

V sobotu se budete moci skutečně podrobně seznámit s historií terezínského ghetta. Celodenní prohlídka zavede zájemce po terezínské pevnosti, hovořit se bude především o nejtemnější kapitole místních dějin v období druhé světové války. Účastníci navštíví také Malou pevnost, kde byla pobočka pražského gestapa, chybět nebude ani prohlídka výstav a muzeí. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Řemeslný jarmark

Pokud máte rádi historii, přijeďte ji trochu nasát na hrad Grabštejn, kde se o víkendu uskuteční dobový jarmark. Tentokrát bude inspirovaný gotikou, k vidění budou nejrůznější řemesla té doby, chybět nebudou ani nejrůznější pochutiny. Vyrazit budete moci i na prohlídku památky s dobově oblečenými průvodci. Více informací naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Jazzové nábřeží

Zpříjemněte si sobotu poslechem hezké hudby. Eliščino nábřeží v Hradci Králové se rozezní jazzem, vyslechnout si budete moct tuzemské špičky, jak z celé republiky, tak regionu, ale i zahraniční hosty. Nepůjde samozřejmě jen o hudbu, návštěvníci si budou moci dát i něco dobrého k jídlu a pití. Více zde.

Pardubický kraj

Festival dechovky

Příznivci dechové hudby by se v sobotu měli vypravit do Strašova u Přelouče. Uskuteční se tam totiž festival tohoto hudebního žánru, a představí se několik uskupení z celého Česka. Budou to například jihočeská Keramička nebo pražská Strahovanka. Co dalšího vás na akci čeká, se dozvíte zde.

Vysočina

Židovský festival

Do soboty máte možnost navštívit Šamajim, festival židovské kultury, který se koná v Třebíči. V jeho rámci se konají přednášky, koncerty, ale také akce pro všechny věkové kategorie. Navštívit můžete také výstavy nebo zaskočit na workshop balkánských a lidových tanců. Podrobný program festivalu najdete zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

V sobotu můžete tradičně zavítat na jižní Moravu do vinných sklepů. Tentokrát se otevřou třeba ty šardické. Akce začíná dopoledne a během jediného dne můžete ochutnat na 250 vzorků vína od vinařů, kteří je vyrábějí pro zábavu, ale i od profíků. Ve sklepech nebude chybět pohoštění, zajištěna je také doprava autobusem. Více zde.

Olomoucký kraj

Dny dřeva

Přijeďte do Betléma. V památkové rezervaci se uskuteční osmý ročník klání dřevořezbářů, kteří budou před očima návštěvníků motorovou pilou vytvářet úchvatná díla. Doprovodný program přinese malý jarmark, který bude vonět nejen dřevem, ale také levandulí. Připraveny jsou také soutěže nebo charitativní dražba soch. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Do skláren

V sobotu budete moci opět nahlédnout pod pokličku výroby skla ve sklárnách Květná. Podívejte se, jak vzniká tradiční český křišťál, exkurze je zaměřena na postup výroby nápojového a dekoračního skla. Uvidíte tavení, foukání, úpravu broušením, gravírováním, leptáním a další techniky. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Bylinková slavnost

Bylinky jsou nedílnou součástí kuchyně, ale také lidového léčitelství a medicíny. Poznejte tyto zázračné rostlinky v rámci akce, která se v sobotu uskuteční v Opavě. Stěžejním bodem bude jarmark, kde pořídíte nejrůznější bylinné produkty, chybět nebudou tinktury, éterické oleje, ale ani limonády, pivo či zmrzliny. Těšit se můžete také na workshopy a přednášky, třeba o pěstování bylin. Další informace zde.