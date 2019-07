mšv, Novinky

Egypt je podle marketingového ředitele CK Exim tours Petra Kostky stálicí, navíc patří mezi nejbližší slunečné destinace v zimě. „Neustále trhá rekordy. Novinkami jsou letos speciální poznávací zájezdy,“ tvrdí Kostka.

Zanzibar je neodmyslitelně spjat s osobou Freddieho Mercuryho, jenž se zde jako Farrokh Bulsara narodil. Ale vystačíte si i s faktem, že ostrov lemují bělostné pláže.

Oblibě se ale čím dál více těší i země, za kterými musejí Češi procestovat kus planety. „Díky zlepšené ekonomické situaci je cítit razantní nárůst zájmu o vzdálenější exotické destinace,“ konstatuje Kostka s tím, že se přízni těší mimo jiné Spojené arabské emiráty, z pravé exotiky Senegal či Zanzibar. „U poznávacích zájezdů je to například Tanzanie, Vietnam či Thajsko,“ doplňuje.

Oblíbenost států Perského zálivu v posledních letech výrazně narůstá. A není to jen případ známých emirátů, zejména Dubaje, ale také sousedního Kataru či Ománu. „Vykazují vůbec nejdynamičtější nárůst zájmu. Vzhledem k tomu, že je Katar považován za jeden z nejbohatších států světa, nabízí vynikající služby a perfektní infrastrukturu. Láká také na kontrast mezi orientálním zážitkem starobylého Blízkého východu a supermoderní architekturou současnosti,“ tvrdí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Ač Senegal omývají vody Atlantiku, tak je zde voda teplá a třeba v oblasti Petite Côte, která je v jakémsi zákrytu pod výběžkem, kde leží Dakar, nejsou obvykle ani moc velké vlny.

Katarské hlavní město Dauhá

S cestovní kanceláří Neckermann Češi nejčastěji létají do Dominikánské republiky v Karibiku, ale také na thajský Phuket. Nezaostávají ani zmíněné Spojené arabské emiráty, Senegal, Kuba nebo Maledivy. „Mění se preference, dříve se v zimě cestovalo hlavně do Egypta nebo na Kanárské ostrovy, nyní jsou to mnohem vzdálenější destinace. Potvrzuje to velmi dobrou ekonomickou situaci,“ říká mluvčí kanceláře Jana Hájíčková. Češi bohatnou a díky tomu jezdí na dovolenou i vícekrát za rok.

Nejlepší doba je teď

Přestože je do zimy daleko, je podle mluvčích oslovených cestovních kanceláří ideální doba ke koupi zájezdu právě teď. S tak výrazným předstihem je největší nabídka. „Největší slevy na dovolenou v zimě jsou u nás do konce července a konce srpna. V tomto období je ještě široká nabídka, ze které si určitě vybere každý,“ myslí si Kostka. Jeho slova potvrzují Bezděk i Hájíčková. Pokud si člověk zájezd vybírá právě nyní, nemusí dělat kompromisy kvůli obsazenosti.