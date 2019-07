mšv, Novinky

Tobogán nazvaný Ultimate Abyss vznikne v rámci rekonstrukce za miliony dolarů, kterou loď projde. Obzvlášť působivá bude skluzavka při pohledu zezdola, odkud bude vypadat velmi strmě a prudce.

Podle Daily Mailu bude Allure of the Seas už třetím plavidlem společnosti, která dostane rekordní tobogán. Další při tom v rámci rekonstrukce vzniká i na lodi Navigator of the Seas, měl by být nejdelší mimo pevninu.

Kromě Ultimate Abyss dostane plavilo i další tři skluzavky nebo nový bazén na jedné z palub. Na té nejvyšší vzniknou vířivky či solárium pouze pro dospělé. Co se týče zábavy, novinkou budou třeba úniková místnost nazvaná Apollo 18 podle údajně tajné mise na Měsíc, či prostor na takzvané laser games.

Renovace lodi, která vyjde na 165 milionů dolarů (3,77 miliardy korun) by měla být hotová v květnu příští roku. Z domovské Barcelony pak Allure of the Seas vypluje do Středomoří, konkrétně kolem Mallorky, Marseille, Florencie a směrem na italský ostrov Capri.