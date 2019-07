mšv, Novinky

Na vizualizacích nadchne hotel svým elegantním a jednoduchým zpracováním, které je pro skandinávský styl velmi typické. Budova by prodloužila skalní stěnu a vizuálně k ní přilnula. Hotel by byl de facto zavěšen a měl několik pater, z nichž by hosté mohli shlížet na okolní hory a také na fjord Lysefjorden.

Dominantou má být bazén vystupující z terasy.

FOTO: Profimedia.cz

Zdaleka nejzajímavějším prvkem by byla terasa na spodním patře, přichycená ke skále pomocí lan. Vybíhala by relativně hodně nad propast a její součástí by byl panoramatický nekonečný bazén. Zážitek jen pro nebojácné. A v případě, že by bazén nebyl vyhřívaný, tak asi i pro otužilé, protože Norsko rozhodně není země proslulá bůhvíjak teplými léty.

Návrh si klade za cíl posunout architekturu zase o kus dál. Neexistuje však zatím žádný náznak toho, že by měl hotel vzniknout.

Terasa nabídne výhled na okolní přírodu.

FOTO: Profimedia.cz

V Norsku si na moderní architekturu potrpí. Důkazem mohou být například opera v Oslu nebo první evropská podvodní restaurace. Za obojími stojí světově proslulá architektonická společnost Snøhetta. Ta navrhla třeba i Památník 11. září v New Yorku.