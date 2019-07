Tipy pro cestu na Velikonoční ostrov

V letním období je na Rapa Nui o osm hodin méně než v ČR.

Na ostrově platí jako měna chilské pesety, někde výjimečně přijímají i americké dolary. Platební terminály má naprostá většina restaurací i obchodů.

Na Velikonoční ostrov se dostanete z chilského hlavního města. Do Santiaga vede z České republiky nejpraktičtěji cesta přes Paříž s aerolinkami Air France ve třech cestovních třídách - Economy, Premium Economy a Business. Počítejte s tím, že let z Paříže do Santiaga trvá okolo 14 hodin. Letí se ale přes noc, a tak značnou část doby v letadle můžete prospat. Následný let s aerolinkami LATAM ze Santiaga do Hanga Roa (hlavního města Velikonočního ostrova) trvá zhruba pět hodin.

Na Velikonoční ostrov nejsou potřeba žádná speciální očkování, stejně jako kamkoli jinam lze doporučit očkování proti žloutence.

Krásy ostrova můžete objevovat na organizovaných výletech, nebo si můžete půjčit auto a ostrov obrážet na vlastní pěst. Mezinárodní ani český řidičský průkaz po nás nikdo vidět nechtěl, to však neznamená, že ho v některé z půjčoven nebudou vyžadovat.

Takřka celý ostrov je národním parkem, a pokud budete chtít vidět jeho hlavní atrakce, budete si muset zakoupit vstupenku s platností 10 dnů za 80 dolarů (asi 1830 korun).