Praktické rady Z Prahy je to do Laxenburgu různými cestami 320 až 350 km a 3,5 až 4 hodiny. Z Brna 150 až 170 km a trvá to kolem 2 hodin.



Nejpohodlnější je absolvovat cestu autem. Ale dá se jet i vlakem do Vídně, a pak pokračovat přes Laxenberg až do Badenu. Tam jezdí z Vídně i tramvaj.



Pokud se vydáte za vínem do Gumpoldskirchenu, je nejlepší se ubytovat na místě nebo v Badenu.



Spoustu praktických informací najdete na webu Niederösterreich-Werbung (má i českou verzi) a Wienerwald Tourismus.



Kolem Laxenbergu a Badenu vede cyklostezka Eurovelo 9, která protíná i zdejší vinařskou oblast Thermenregion Wienerwald.