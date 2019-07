mšv, Novinky

Tošima, jenž se živí jako terapeut, při svých cestách po světě natočil 360stupňová videa, která ukazuje svým starším pacientům. Jeho cílem je pomoci jim najít radost a motivaci v životě, přičemž virtuální realitou pomáhá lidem ukojit jejich touhu po poznání v době, kdy už sami cestovat nemohou. „Chtějí si prohlédnout mnoho míst ze svých vzpomínek. Měl jsem pocit, že jim ve virtuální realitě mohu nabídnout víc, záznam si mohou užít aktivněji,“ vysvětluje Tošima.

Spojil se proto se zaměstnanci tokijské univerzity, aby společně projekt vyladili. Asistenta mu dělal Atšuši Hijama, jenž se zabývá vývojem informační technologie pro seniory.

Terapie pro tělo i mysl



Starší japonskou populaci chtějí oba muži mimo jiné naučit, jak na svých cestách natáčet a upravovat 360stupňová videa, která by pak mohli poskytnout svým méně aktivním nebo nemohoucím vrstevníkům. „Devadesát procent lidí nad 65 let je velmi aktivních. Nepotřebují žádnou pomoc, aby dokázali žít sami. Pro seniory to znamená, že se zapojují do dění ve společnosti,“ vysvětluje Hijama.

Na půdě univerzity se setkávají s různě starými lidmi, kterým pomáhají pronikat do tajů virtuální reality. Se svými zážitky ze simulované návštěvy Havaje se pochlubil třeba 82letý Takeši Maki. „Mám přátele, kteří nemohou cestovat, protože jim je už přes 80. Když jsem jim tenhle záznam ukázal, byli překvapení. Většina starých lidí se špatně hýbe, nemohou nikam jet. A tohle jim pomůže,“ tvrdí muž.

Podle Hijamy a Tošimy má projekt nejen umožnit seniorům probádat místa, kam se fyzicky už nepodívají, ale zároveň funguje jako forma terapie, kterou mohou nabízet pečovatelská zařízení. Díky virtuálním dovoleným se zregenerují tělo i mysl.

„Pro ty, kteří žijí už 80 nebo 90 let, není moc věcí, které by sami nezažili. Ale virtuální realita je přímo před očima vezme někam úplně jinam. Viděl jsem vstát lidi, kteří mají se stáním normálně obtíže. Bylo to šokující,“ tvrdí Tošima.

Přestože podle Hajamy naše fyzické i mentální schopnosti věkem ochabují, díky virtuální realitě se lidé stále mohou cítit plnohodnotnými členy společnosti.