Petr Marek, Právo

„Infrastruktura nedostačuje, a tak se stává, že turisté neodjíždějí s pocitem, který chtěli mít. Vadí jim, že je přelidněno, že nestíhají třeba restaurace, ale ani další služby, že nemají kde zaparkovat,“ řekl Právu ředitel Jeseníků — sdružení cestovního ruchu (JSCR) Tomáš Rak.

JSCR proto do terénu nasazuje mobilní centra, která návštěvníky informují, jaké lokality jsou v Jeseníkách ještě neobjevené, např. Javornicko nebo Sobotínsko.

Zvyšující se návštěvnost vnímají i ochranáři. Situaci v té souvislosti ale za dramatickou nepovažují. Mají speciální čidla na nejatraktivnějších trasách v rezervacích a díky nim už devět let vidí, jak lidí přibývá. „Nárůst za tu dobu činí patnáct, někde i dvacet procent. Pořád je to však v normě. Příroda to zvládá. Nemusí to však trvat věčně,“ říká Jindřich Chlapek ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ).

Největší problémy jsou s parkováním. „Lidi jsou zvyklí dojet prakticky až na výchozí místo, a kapacity jsou limitované, takže stávají, kde by neměli. To však řešíme s dopravní policií, naposledy to bylo nad Karlovou Studánkou. Přibyla tam značení a lidé to respektují, protože nechtějí platit pokuty,“ konstatoval Chlapek. Správa CHKOJ žádná další omezení nepřipravuje.