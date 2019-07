Jak do Černobylu? Automobilem nebo letecky. Pokud se vám však nechce trávit za volantem více než 15 hodin a nepotřebujete s sebou vozit velké množství techniky na focení, natáčení atd., je praktické letět do Kyjeva, ze kterého to máte následně do Černobylu zhruba hodinu jízdy. Letenky přímo do Kyjeva můžete zakoupit například u aerolinek UIA ( Ukraine International Airlines). Ceny zpátečních letenek se pohybují kolem pěti tisíc korun. Let trvá přibližně dvě hodiny.



Někteří si kupují výpravy do Černobylu již v České republice, jiní spoléhají na to, že velké množství cestovních kanceláří v Kyjevě nabízí denní i vícedenní výlety do uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny. Vybírejte podle toho, co vás zajímá.



Mnohé CK nabízejí výlety se speciálními itineráři zaměřenými na focení či průzkum okolních vesnic případně i zcela privátní výpravy do zóny. Ty se vám ale samozřejmě prodraží.