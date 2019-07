mšv, Novinky

Někdejší domovina bohatých farmářů a statkářů je stále místem, kde lze obdivovat architekturu — velké měšťanské domy s kamennými verandami nebo nádvořími v arabském stylu, mezi nimiž se vinou dlážděné ulice. Obyvatelé Sicílie městu přezdívají moderní Pompeje, muzeum pod širým nebem, které desítky let vzdoruje silám přírody a odmítá zemřít.

Naopak, v blízkých letech by mohlo povstat z popela a být opět místem plným života. Girolamo Cangelosi, starosta nového Poggioreale, které bylo po zemětřesení vybudováno níže v údolí, má totiž plán, jak vrátit městu jeho někdejší lesk. A na pomoc svolává i bývalé obyvatele. „Od zemětřesení v roce 1968 je to tady prázdné. Chci město přivést zpět ze záhrobí, aby zářilo stejně jako v minulosti,“ uvedl Cangelosi.

Hledá pomoc u rodin



Starosta se ale nenechává unášet pouze sny. Už začal připravovat konkrétní plány a oslovil i architekty. Jediné, co zatím chybí, jsou potřebné finance. Proto se vydal na výpravu po světě, aby se podělil o příběh města Poggioreale a získal peníze. Začal u původních obyvatel, rodin, které po zemětřesení emigrovaly nejčastěji do Spojených států amerických, kde jsou roztroušeny ve státech New York, Texas, Massachusetts i Louisiana. Některé zamířily také do Austrálie.

Cangelosi je přesvědčen, že dokáže zlákat bývalé obyvatele či jejich potomky, aby z nostalgie investovali peníze do opravy města. Zároveň doufá, že něco přispějí i turisté. „Cestuji po světě, abych se spojil s rodinami, které mají stále pevné vazby ke svému domovu a chtějí pomoct,“ uvádí. Podobně jako v některých italských městech s nízkou populací by rád přilákal investory, kteří by si domy koupili za hubičku a na vlastní náklady je opravili.

Kdo by se něčeho takového chytil, kupoval by podle Cangelosiho kus sicilské historie. Poggioreale bylo založeno v roce 1642, podle legendy tu ještě dávno před ním stávala osada Elymů, kultury, která je považována za potomky Trojanů, uprchlých ze své hořící domoviny. Město se v průběhu staletí rozrostlo v prosperující centrum s velkými náměstími, kostely a chrámy shlížejícími na údolí.

Bylo to idylické místo, než udeřilo zemětřesení. Dnes část starého města využívají pro výcvik záchranáři se psy.

Navzdory zemětřesení zůstala spousta budov relativně zachovalá.

Obnovit město by teoreticky nemělo být tak složité, protože spousta budov zůstala netknutých a nachází se tu také spousta institucí — divadlo, knihovna, nemocnice, dokonce i sirotčinec.

Cangelosiho cíl je udělat z Poggioreale dovolenkovou destinaci s řemeslnými obchůdky, restauracemi, bary a penziony. Okolní krajina podle něj neztratila nic ze svého kouzla, stále je plná olivových hájů a luk, na kterých se pasou ovce. Nedaleké kopce jsou podle něj skvělé na túry nebo také kola.