mšv, Novinky

Létat se bude oběma směry vždy v pondělí, středu a pátek. Na linku společnost nasadí Airbus A320 pro 180 cestujících. Podle odhadů letiště by spojení mohlo využít až 48 000 lidí ročně.

Ženeva může být pro některé cestovatele také přestupním místem, easyJet z ní totiž začne provozovat linku do jordánské Akaby. Do Jordánska nicméně přímo z Prahy létají nízkonákladové aerolinky Ryanair, a to do hlavního města Ammánu, které leží nedaleko Mrtvého moře. Oproti tomu Akaba se nachází na jihu země u Akabského zálivu. Z Prahy do Ženevy aktuálně létá také společnost Swiss Air.

Ženeva leží u stejnojmenného jezera, jehož dominantou je známý vodotrysk Jet d’Eau. Břehy lemuje také řada promenád. Město má řadu památek, je také považováno za významné obchodní a bankovní centrum a rovněž středisko hodinářského průmyslu. V Ženevě se koná i známý autosalon.