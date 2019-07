Plovoucí hotel bude kotvit u ostrova Lady Musgrave, ležícím na jižním cípu Velkého korálového útesu. Vláda státu Queensland uvedla, že na projekt přispěje milion australských dolarů, v přepočtu téměř 16 milionů korun.

See the underwater hotel coming to Great Barrier Reef

- - -

Read the article: https://t.co/g28X9RuOha pic.twitter.com/anccTHJDqX