Historické centrum největšího města státu Louisiana navštěvuje prý několikanásobně větší množství turistů než třeba Benátky, které patří mezi evropská města, která s dopady masového turismu bojují nejvíce.

Místní organizace New Orleans Sustainable Tourism Task Force, nezávislá iniciativa občanů, provedla během uplynulého roku analýzu, v níž popisuje, jak má město podobné problémy jako třeba Barcelona či Amsterdam.

Turisté jsou požehnáním i prokletím



Podle iniciativy tkví hlavní problémy mimo jiné v tom, jak město využívá marketingových nástrojů. Obyvatelům se nelíbí třeba propagování města coby party centra, kde se paří 24 hodin 7 dní v týdnu.

„Postupná degradace kvality života v obytných zónách je velkou zátěží pro historické části města, snižuje se kvůli tomu i samotný turistický prožitek,“ uvádí se ve zprávě.

Jezdí víc, utrácejí stejně



Problémem je, že ačkoli návštěvníků přibývá, neutrácejí o moc víc. Od roku 2017 vzrostl počet turistů asi o 5,2 procenta, jejich útrata ale jen o 1,3 procenta. Podle iniciativy by tudíž bylo nejlepší, kdyby se úspěchy v oblasti cestovního ruchu neměřily podle počtu příjezdů, ale na základě jiných faktorů.

Ubytovací služby typu Airbnb problém rovněž umocňují, protože zvyšují ceny nájmů a vyhánějí místní obyvatele z centra.

„Léta nekontrolovatelného cestovního ruchu způsobila, že je v centru přelidněno, k místním nemá nikdo respekt, zvyšují se parkovací taxy, hluk i kriminalita,“ uvádí zpráva iniciativy.

Řešením by prý bylo, kdyby se zájmy místních upřednostňovaly před zájmy turistů. Záhodno by také bylo změnit image města, které by se nemělo nadále propagovat coby party destinace.

New Orleans je proslulé zejména jako kolébka černošské muziky, respektive jazzu. Hudební scéna je ve městě dodnes velmi silná a je jedním z největších taháků společně se svátkem Mardi Gras. Tím dalším je eklektická gastronomie.