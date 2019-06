ČTK

Zatímco 70 procent respondentů uvedlo, že za svého života by v letadle s autonomním řízením letělo, jen 58 procent je o tom ochotno uvažovat v příštích deseti letech. Obavy se podle očekávání soustředily na technologii létání, ale také na neschopnost počítače reagovat na špatné počasí nebo turbulence.

"Zákazníci by byli ochotnější přijmout automatizaci, pokud by firmy mohly ukázat, že počítač reaguje na neočekávané situace tím nejlepším a nejrychlejším způsobem," řekl televizi CNBC na mezinárodním aerosalonu u Paříže hlavní analytik společnosti Ansys Prith Banerjee. V počátcích samořízených letů by podle něj na palubě byl pilot, aby letadlo kontroloval, případně ho ručně ovládal během startu a přistání.

Do práce létajícím taxíkem



Z oslovených lidí 39 procent věří, že pro hackery bude nejtěžší proniknout do počítače, který kontroluje autonomní řízení letadel. O počítači, který zpracovává bankovní účty, si to myslí 27 procent, o chytrých telefonech 17 procent a o samořízených automobilech 12 procent dotázaných.

Přes 60 procent respondentů je ochotno dopravovat se do práce létajícím taxíkem. Mezi mladšími lidmi věří v myšlenku autonomního létání osm z deseti lidí, v kategorii nad 65 let ale jen kolem 45 procent. Průzkum se konal na přelomu dubna a května ve Spojených státech, Británii, Číně, Indii, Francii, Itálii, Španělsku, Švédsku, Japonsku a v zemích Beneluxu.