mšv, Novinky

Pod palbou kritiky se samozřejmě neocitají všichni, kdo černobylskou zónu navštíví, ale jen ti, kteří se zvěční v nějaké nemístné či provokativní póze. Mezi tisícovkami temně působících snímků pak lze narazit i na takové, které podle mnohých nerespektují ráz místa. „Nevím, jak vy, ale já, když vidím tuhle tragédii, chce se mi brečet. Nechápu, že máte žaludek pořizovat takové fotky,“ glosoval jeden z uživatelů na Twitteru.

Za nevhodné pak uživatelé považují třeba fotografii, kvůli které se jedna dívka svlékla do půli těla. „Lidé tam zemřeli strašným způsobem. Chtělo by to trochu respektu,“ rozčilovala se jedna uživatelka, zatímco další dodala, že by se takoví lidé měli stydět.

Podobně jsou kritizováni také turisté, kteří se nevhodným způsobem fotí u Památníku holokaustu v Berlíně. Podle mnohých jde o pietní místo připomínající smutnou část lidských dějin, návštěvníci by se proto měli chovat uctivě. Na rozdíl od Pripjati se ale na místě berlínského památníku žádná tragédie nestala a sám autor monumentu řekl, že mu turisté nevadí.

Větší zájem díky seriálu



O Černobyl se v posledních týdnech zajímá více lidí díky stejnojmennému seriálu televize HBO. Zóna je turistům přístupná od roku 2011, podle úřadů jsou návštěvníci vystaveni zcela minimální úrovni radiace. „Zavítá sem několik tisíc lidí ročně,“ uvedl Justin Francis z organizace Responsible Travel. „Úroveň ozáření, které jste vystaveni, je zhruba stejná jako na dálkovém letu,“ dodal.

Hlavním problémem podle něj není radiace, ale především chátrající budovy, které jsou opuštěné už více než 30 let. Návštěvníci by se proto měli držet bezpečnostních instrukcí a nechodit dovnitř.