mšv, Novinky

Tikhomirov se s autem snažil dostat k jezeru Mývatn. A jelikož si chtěl ušetřit čas, rozhodl se jet napříč krajinou, nikoli po silnicích. To je na Islandu ilegální a hrozí za to pokuty v přepočtu až 72 000 korun. V jemné půdě navíc Rus s autem zapadl, a tak si musel přivolat pomoc. Nezapomněl se však ještě zvěčnit a porušením zákona se pochlubit. „Gratuluji, dneska jsem dostal velkou pokutu,” komentoval snímek. Poté, co policisté pomohli cestovateli auto vyprostit, vzali ho na stanici k výslechu.

Někteří z uživatelů Instagramu Tikhomirovi po incidentu napsali, že už není na Islandu vítán. „V dobách, kdy jsme vyhlásili klimatickou nouzi a máme několik let na to, abychom ji vyřešili, ty tady ničíš nádherný kus země kvůli fotce na Instagram,” napsal rozhořčeně jeden z uživatelů sociální sítě. Další dodal, že by měl být Rus z Islandu vyhoštěn. Někteří cestovatele titulovali slovy jako idiot nebo zdegenerovaný.

„Zřejmě jsi pyšný na pozornost, kterou jsi k sobě přitáhl, protože pro tebe žádná špatná reklama neexistuje. Jenže v tomhle případě se nedotýkáš jen části nějakých lidí, ale přiživuješ celý problém s masovým turismem a přelidněním,” napsal jeden z uživatelů a dodal, že Rus může svým nezodpovědným chováním ovlivnit pohled Islanďanů na ostatní ukázněné turisty.

Rostoucí počet turistů je na Islandu problémem už několik let, mnoho obyvatel se rozčilovalo, že se z jejich země stává Disneyland. Kvůli přívalu návštěvníků se musel v průběhu roku dočasně uzavřít také pitoreskní kaňon Fjaðrárgljúfur na jihu země. Ten nabyl na popularitě mimo jiné i díky videoklipu kanadského zpěváka Justina Biebera, který se natáčel právě v kaňonu. Od jeho zveřejnění se tam počet turistů mezi roky 2017 a 2018 prý téměř zdvojnásobil.