Muzeum parazitů láká na tasemnice i roztoče

Japonsko, to jsou třešně, chrámy, ale i rušná velkoměsta. A také světový unikát v podobě prvního muzea parazitů. V nevšední expozici si mohou návštěvníci už přes 60 let prohlédnout nejrůznější cizopasníky, kteří napadají zvířata i člověka. Ale není to nic pro citlivější povahy, píše agentura AP.