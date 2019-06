mšv, Novinky

Bergen, Norsko

Norsko je proslulé svou divokou krajinou. Pokud chcete kombinovat pobyt v přírodě a ve městě, navštivte Bergen, který je druhým největším městem v zemi a přezdívá se mu brána k fjordům. Je zasazený v kopcích u pobřeží a najdete v něm malebná zákoutí, jako třeba řadu barevných domečků v historickém centru.

Historické centrum Bergenu

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Tu pravou romantiku si ale můžete vychutnat hlavně za branami Bergenu poznáváním fjordů. Jedním z těch vzdálenějších je Sognefjord, který je nejdelší v Norsku a druhý nejdelší na světě. Mnoho turistů obdivuje krásy těchto jedinečných mořských zálivů z paluby výletní lodi, vyloučeny nejsou ani treky, i když z Bergenu to chce vybrat něco bližšího. A pokud jste ze staré školy, existuje něco romantičtějšího než si vychutnat krásu přírody pod jasnou hvězdnou oblohou?

Sintra, Portugalsko

Město hýřící barvami, to je portugalská Sintra. Ideální únik z Lisabonu, od kterého se nachází skutečně kousek. To už dobře věděla královská rodina, která tu má své letní sídlo. Po jejím vzoru na to přišli i sami turisté, kteří tam utíkají, aby si oddechli od rušnější metropole.

Palácio da Pena září všemi barvami. Extravagance každým coulem.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nejvýraznější dominantou je palác Pena, pro nějž je charakteristická především svítivě žlutá a sytě červená barva. V blízkosti historického jádra se nachází také komplex zvaný Quinta da Regaleira. Hlavním tahákem v něm je Iniciační studna, která jako by vypadla z filmu Faunův labyrint od Guillerma del Tora. I takhle může vypadat pohádková romantika.

Wales, Velká Británie

Anglii i Skotsko jste už možná navštívili. V tom případě je na čase seznámit se blíže i s Walesem, v němž můžete obdivovat klidnou přírodu, vodopády, malebné vesničky nebo hrady. Na jeden můžete vyrazit rovnou v Cardiffu, hlavním městě ležícím na jihu Walesu. Odsud pak můžete vyrazit, kam se vám jen zamane, třeba až na úplný sever.

V Cardiffu můžete navštívit hrad.

FOTO: Profimedia.cz

Tam najdete například ostrov Anglesey, který je s pevninou spojen Telfordovým mostem zapsaným na seznam UNESCO. A čím je ostrov proslulý? Kromě romantických útesů, lemujících pobřeží a pláží, jsou to třeba rozlehlé a travnaté pláně. A také vesnice, která není paradoxně ničím zajímavá, kromě svého názvu. Ten totiž čítá 58 písmen a jde o nejdelší název sídla v Evropě. Součástí Anglesey je menší ostrůvek Holy Island, jehož dominantou je maják South Stack.

Tak trochu chlapská romantika

Pokud vás více než Wales láká Skotsko, máme tip na destinaci, která nepochybně zaujme i muže. Jedná se o ostrov Islay, vyhlášený tím, že na něm najdete hned devět palíren světově proslulé whisky. Mimo období festivalu, jenž tento nápoj oslavuje, se není potřeba bát davů, které se jinak nevelkému odlehlému ostrovu vyhýbají. Atmosféra Islay vás jistě dostane, mimo jiné i nekonečnou zelení a domáckou až rodinnou atmosférou.

Gruyères, Švýcarsko

Pokud vám název Gruyères něco říká, patříte zřejmě mezi milovníky sýrů. Švýcarské městečko posazené na vrcholku kopce dalo totiž jméno jednomu z nejznámějších sýrů na světě. Na své si tu obecně přijdou milovníci nejrůznějších gastro specialit, třeba lahodné a extrémně tučné dvojité smetany, čokolády nebo fondue. Jeho hlavní přísadou je samozřejmě sýr Gruyère.

Z květinové zahrady je krásný výhled.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Samotné městečko nabízí romantické uličky, hotýlky, hrad a hned za branami se do výšky klenou vrcholky Alp. Úplně se proto nabízí udělat si třeba romantický piknik na horské louce. A pokud je vaše představa o romantice trochu odlišná, najdete v Gruyères bar, za jehož vizuální stránkou stojí autor filmového Vetřelce Hans Rudolf Giger. Tak se pohodlně usaďte pod kostnatou klenbou a dejte si třeba absint.

Gdaňsk, Polsko

Za romantikou nemusíte cestovat přes celou Evropu. Mnoho okouzlujících míst a měst najdete také u našich severních sousedů v Polsku. Zapomeňte však na Krakov nebo Vratislav a vydejte se o něco dál až k pobřeží Baltského moře. Gdaňsk v sobě kloubí historii s modernou. Najdete v něm domy, které pocházejí ze středověku, renesance, ale i baroka.

Gdaňsk láká pitoreskním nábřežím, kde se snoubí několik architektonických slohů.

FOTO: Profimedia.cz

Jednou z hlavních dominant je cihlová bazilika, nejfrekventovanější zóna je podél nábřeží, kde najdete řadu restaurací a dalších zajímavostí. Pokud vás láká trocha temné turistiky, najdete ve městě hřbitov, který je jakousi poctou dalším hřbitovům zničeným během druhé světové války. Konflikt připomínají také zničeně budovy na Westerplatte, kde se odehrála vůbec první bitva druhé světové války.