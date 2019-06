Michael Švarc, Novinky

Andalusie je velmi rozlehlý region, který nabízí množství zajímavých míst. Byl by proto hřích zůstat jen u návštěvy Malagy. Stejně tak by ale bylo nesmyslné využít město jako pouhý přestupní bod a nestrávit v něm alespoň jeden den.

Během něj pohodlně stihnete projít veškeré dominanty, posedět na pobřežní promenádě v přístavu, dát si tapas a pořádně se ohřát. Do Afriky je to přece jen z jižního pobřeží Španělska co by kamenem dohodil a s příchodem léta to podle toho i teplotně vypadá.

Malaga, tedy respektive celá oblast, se údajně může řadit k těm nejdéle osídleným v Evropě, lidé tu žili už před nějakými 2000 lety. Samotné město bylo založeno Féničany zhruba kolem roku 770 před naším letopočtem a neslo název Malaka podle plátku solené ryby. Vysledovat v něm lze vlivy různorodých kultur — v průběhu staletí bylo město pod nadvládou Řeků, Kartaginců, Římanů, ale také Maurů, severoafrických muslimů.

Přímo nad římským amfiteátrem se nachází maurský hrad Alcazaba.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Přímo v centru města najdete jednu z těch nejvýznamnějších památek, středověký maurský hrad Alcazaba, který sloužil jako sídlo muslimských vládců. Přímo pod hradbami zaujmou pozůstatky římského amfiteátru z 2. století. To jen tak na okraj k mixu kultur a stylů. Okolí kolem Alcazaby je hojně okupováno turisty, je totiž skutečně pitoreskní a hrad je docela rozlehlý.

Další maurskou památkou je nedaleká pevnost Gibralfaro vybudovaná na stejnojmenném kopci. Strategický význam místa si uvědomovali už Féničané, naskýtá se odsud totiž výhled do širého okolí a celou Malagu máte jako na dlani.

Býčí zápasy se stále konají

Malaga je sice šestým největším španělským městem, samotné centrum s památkami je ale poměrně malé a všude se pohodlně dostanete pěšky. Z vyhlídky u pevnosti Gibralfaro si nelze nevšimnout jedné dominanty, která svým vzhledem předčí všechny ostatní — je jí kruhová aréna na býčí zápasy, které se tady na jihu Španělska navzdory urputným snahám ochránců zvířat stále konají. A nejen v Malaze, ale třeba i ve slavnější Córdobě nebo hlavním městě Andalusie Seville.

Jih je zkrátka ohnivý a zdejší Španělé si svůj temperament jen tak vzít nenechají. Zápasy se nicméně nekonají tak často, většinou jen jeden den v měsíci.

Nepřehlédnutelnou stavbou ve městě je aréna na býčí zápasy. Ty se v ní stále konají.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Pokud ale před takovou podívanou dáváte přednost spíše něčemu klidnějšímu a mírumilovnějšímu, navštivte některé z městských muzeí. Jako první se samozřejmě nabízí rodný dům Pabla Picassa, který se nachází v samém srdci města, jen pár minut chůze od římského amfiteátru.

V domě si můžete prohlédnout průřez umělcovou tvorbou a seznámit se s jeho životem. Kromě stálé expozice se tu konají také nejrůznější krátkodobé výstavy. Mistrovi je pak zasvěceno ve městě i další muzeum, stejně tak dalším španělským tvůrcům.

V Malaze narazíte i na street art, který je silně inspirován španělskými tradicemi, na tomto konkrétním flamencem.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

A když už jsme u muzeí, své místo tu má i ono proslulé víno malaga, které se vyrábí z přezrálých hroznů, po sklizni ještě dosušovaných na slunci. Tohle sladší a těžší víno je prý proslulým lékem na chudokrevnost. Ale dát si ho můžete, i pokud na ni netrpíte, nikdo vám to jistě vyčítat nebude.

Pablo Picasso je nejznámějším rodákem. Za sochou vidíte jeho rodný dům.

FOTO: Profimedia.cz

Malagská katedrála není sice na seznamu UNESCO, i tak jsou na ni místní pyšní.

FOTO: Profimedia.cz

A konečně, při procházce centrem byste neměli minout místní katedrálu, která nemá žádné zvláštní jméno — prostě malagská katedrála. Není sice na seznamu UNESCO ale je zajímavá tím, že má pouze jednu věž. Tu druhou nikdy nedostavěli a zřejmě se tak už ani nestane, protože místní jsou na tuto raritu pyšní. Katedrála není působivá pouze zvenčí, ale především zevnitř. Interiér svatostánku navíc poskytuje kýžený chládek, který za horkých letních dní přijde vhod.

Za odpočinkem na promenádu

Den v Malaze můžete uzavřít buď v některé restauraci, kde byste rozhodně neměli vynechat tapas, nebo na promenádě u přístavu. Ta je plná obchůdků, ale také barů, kde si můžete po celodenním trajdání dát něco ostřejšího a vychutnat si zapadající slunce a svěží mořský vánek.

Okraji promenády vévodí maják a za ním se nachází pláž Malagueta, kde se můžete třeba na chvíli natáhnout a zabořit nohy do písku. A rozjímat, kam se z Malagy vydáte.

Pobřežní promenáda je ideálním místem na poflakování.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Zvlněný přístřešek je zajímavým architektonickým prvkem promenády.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Andalusie je totiž ideální destinací na větší roadtrip. Přímo se nabízí vyrazit z Malagy dále na jih na britský Gibraltar, o nějž se se Spojeným královstvím Španělsko stále pře a chtělo by ho pro sebe. Cestou můžete ještě udělat zastávku v Rondě, která se stala slavnou pro viadukt klenoucí se mezi dvěma skálami.

Z Gibraltaru podél pobřeží zamiřte do Cádizu a z něj po dálnici do Sevilly, Córdoby a Granady. To je ovšem jen výčet těch nejznámějších andaluských cílů. Zklamáni jistě nebudete ani z menších a zapadlejších městeček.