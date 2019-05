Pavel Orholz, Právo

Velký zájem o koně na dovolených potvrdila například Marie Mračková, která chová huculské koně v Suchdole u Kunžaku na Jindřichohradecku. „Zájem je v posledních letech opravdu obrovský. Přijíždějí především rodiče s malými dětmi. Děti u nás poznávají, jak se o koně starat. Úplně nejmenší zůstávají tady na jízdárně a ty starší a zkušenější vyrážejí do okolí,“ konstatovala Mračková.

Zmínila, že při hipoturistice je velmi důležitá především bezpečnost. „Tady v okolí je celá řada možností, kam na koni vyrazit. Malé děti musí samozřejmě lidé jistit. Důležité jsou ochranné pomůcky. Pro dospělého je základ přilba a pro děti i páteřní chránič. Měli by na koních vyrážet do známých míst, nebo na vyznačené stezky. Vždy se může do cesty připlést motorka nebo cyklista,“ podotkla Mračková.

Nejbezpečnější je prý jízdárna, kde by se měly učit nejmenší děti. „Za týden se samozřejmě nikdo jezdit na koni nenaučí, ale děti získávají k těmto krásným zvířatům vztah,“ míní Mračková.

Jezdit na koni je něco jiného než třeba pěší túry Sára Kaislerová, jezdkyně

Zkušenější jezdci pak vyrážejí do lesů a na louky například i u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. „Jezdit na koních jsem začala díky rodičům už v pěti letech a od té doby mě provázejí celým životem. Je to něco jiného než třeba pěší túry,“ sdělila Právu jezdkyně Sára Kaislerová z Veselí nad Lužnicí.

Zmínila, že na jihu Čech je dostatek příležitostí, kde si mohou lidé zajezdit. „Když je čas, vyrážím za koňmi a na vyjížďky. Myslím, že každý by se však měl učit nejen jezdit, ale také se o koně starat, protože to k tomu samozřejmě patří. Jsou to skvělá, i když někdy svéhlavá zvířata,“ míní Kaislerová.

Koňské stezky jsou jak u Českých Budějovic, tak i v dalších okresech Jihočeského kraje. Síť hipostezek je tady nejhustší v celé republice.

Dotace z EU

„Rozvoj sítě hipostezek podpořila také Evropská unie necelými dvěma miliony korun. Finance byly určeny na instalaci dvaceti veřejných odpočívadel pro hipoturisty a označení sítě 300 kilometrů hipostezek v jižních Čechách, právě v návaznosti na vybudovanou infrastrukturu neboli hipo-pointy. Jednotlivé odpočívadlo pro hipoturistiku se skládá z uvaziště pro koně, přístřešku pro koně, kruhové ohrady, informačního panelu, zastřešeného sezení se stolem a dvěma lavicemi a z odpadkového koše,“ sdělila Právu Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Na stezku Českého Krumlova a Kletě vyrážejí i Rakušané. Mezi oblíbené destinace pro jezdce patří i Novohradsko, okolí Hluboké nad Vltavou nebo Šumava.