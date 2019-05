mšv, Novinky

Praha



Otevřené dvorky

V rámci akce Nuselské dvorky se otevřou a oživí nevyužité prostory mezi domy a továrními budovami v Nuslích. Těšit se při tom můžete na rozmanitý program, který zahrnuje například pohádky pro děti, workshopy nebo pohybové aktivity. Dospělí nebo větší děti si mohou zkusit dílnu tvorby graffiti a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Rodinný den

V sobotu se v Grébovce uskuteční další ročník Dne rodiny, který pro návštěvníky chystá množství aktivit, muziky, kouzelníky, ale i skvělé jídlo. Děti budou moci nahlédnout třeba pod pokličku různým vědeckým aktivitám nebo si zkusí něco postavit z Lega. Součástí budou i jízdy na konících nebo několik skákacích hradů a mnoho dalšího. Podrobnosti naleznete zde.

Výlet párou

Udělejte si v sobotu výlet historickým parním vlakem. Pojede se z Prahy-Braníku do Dobříše, kde se konají Májové slavnosti. Na nich je připraveno mimo jiné tržiště nebo hudební program. Vlak samozřejmě pojede i zpět do Prahy, jízdenky jsou v předprodeji buď na nádraží na Braníku nebo na Masarykově nádraží. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Festival v ulicích

Tvořivé a pohybové workshopy, hudební produkce, hry pro děti i dospělé. To je jen zlomek toho, na co láká sobotní festival Mníšek do Ulic, v jehož rámci si budete moci užít zábavný den s celou rodinou. Půjde o den plný umění, tvorby, zábavy, dobrého jídla a pití, zájemci se mohou těšit také na řízenou degustaci čajů. Více informací najdete zde.

Knižní odpoledne

Vydejte se v sobotu do Městské knihovny Beroun, kde se uskuteční program v rámci kampaně Týden rodiny offline. Jak už název napovídá, nechejte své mobilní telefony někde odložené a užijte si s dětmi zábavu při soutěžích, hraní deskových her a samozřejmě nebudou chybět ani knihy. Zajištěno je také občerstvení. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Šperkařský workshop

Máte rádi tvoření? Pak nevynechejte šperkařský workshop, který se v sobotu uskuteční ve Volyni. V rámci jarmarku je připraveno více než 30 dílen, které jsou vhodné pro děti i dospělé, vyzkoušíte si například malování dřevěných korálků, vinutí perel nebo výrobu ozdob z hmoty fimo. Kromě toho si budete moci také vyzkoušet stavbu modelů lodí či aut a mnoho dalšího. Podrobnosti naleznete zde.

Plzeňský kraj

Japonsko v zoo

Vydejte se o víkendu do plzeňské zoo, kde se budete moci přenést až do země vycházejícího slunce. Dny japonské kultury nabídnou tematický program, který zahrnuje například samurajskou show, aranžování květin ikebana, výstavu bonsajím ale nebudou chybět ani ukázky tradičního čajového obřadu a mnoho dalšího. Podrobnosti naleznete zde.

Karlovarský kraj

Sportovní festival

Chcete své děti vést ke sportu, ale nejste si jistí, co by je mohlo bavit? Pak vyrazte na festival Wannado v Karlových Varech, kde se budou prezentovat tradiční i méně tradiční sporty. Potkáte se také osobně s trenéry nebo specialisty na poruchy příjmu potravy, obezitu či cukrovku. Program je vhodný i pro předškolní děti. Program naleznete zde.

Ústecký kraj

Historický trh

Vyrazte o víkendu na historický trh, který se koná na děčínském zámku. Čekají vás nejrůznější dobová vystoupení, například šermířská, dále divadelní představení nebo ukázky tradičních řemesel. Chybět nebudou postavy v historických kostýmech, ale také nejrůznější dobroty. Součástí je také výstava Děčínská kotva. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Valdštejnské slavnosti

Od pátku do neděle se ve Frýdlantu konají Valdštejnské slavnosti, které chystají skutečně bohatý program. Prim bude hrát historie, ale také nejrůznější koncerty. Na ty se můžete těšit v pátek, v sobotu a v neděli se pak koná bitva, ohňový průvod a nebude chybět ani ohňostroj. Součástí akce je také dobové tržiště nebo vojenské ležení. Podrobnosti naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Automobilová show

V sobotu se v Hradci Králové koná 12. ročník motoristické akce Rally Show, kde budete moci zhlédnout nejrůznější závodní stroje. Při tom nebudete muset jen koukat. Po závodním okruhu se budete moci i sami svézt, připraveny jsou také dětské závodní stroje s bezpečnostními prvky, aby o nic nebyli ochuzeni ani nejmenší návštěvníci. Řídit formuli 1 si vyzkoušíte na simulátoru. Další informace zde.

Pardubický kraj

Na železnici

Navštivte o víkendu Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, kde se dozvíte, jak se staví železnice. Po celý den je připravena výstava funkčních parních strojů, po muzejní úzkorozchodné trati se budete moci projet parním vlakem. V expozici pak budou vystavena modelová kolejiště a program doplní také živá hudba. Více informací zde.

Vysočina

O Budulínkovi

Pohádka O Budulínkovi patří k těm nejklasičtějším. V divadelním provedení si ji budete moci v neděli prohlédnout v třebíčském Divadle Pasáž. Součástí představení je také řada veselých písniček. A nemusíte se bát, s neposlušným Budulínkem všechno nakonec dobře dopadne. Více se dozvíte zde.

Jihomoravský kraj

Den s hasiči

V Rostěnicích se v sobotu uskuteční Den s hasiči, při kterém se dozvíte, jak bezpečně cestovat a jak nutné je používání reflexních prvků. Součástí bude herní zóna pro děti, ale také nejrůznější soutěže a úkoly, při nichž se nejmenší zábavnou formou dozví o dané problematice. Děti i dospělí si navíc budou moci zkusit, jak obtížné je hledání osoby v zakouřeném prostoru. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Pohádky na hradě

Vyrazte o víkendu na hrad Sovinec, kde vás v sobotu i neděli čeká zábavný pohádkový program. Kromě několika pohádkových představení se můžete těšit také na vystoupení skupiny historického šermu nebo sokolnické ukázky dravých ptáků. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Jaro na vesnici

Připomeňte si, jaké jarní tradice dodržovali naši předci a jak vypadal v tomto období jejich běžný. Navštivte v sobotu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a podívejte se, jak se stříhají ovce nebo zpracovává jejich vlna, jak se bělí prádlo, stlouká máslo nebo vyrábí sýr. Potkáte také zručné řemeslníky a přiučíte se třeba, na jaké bylinky můžete narazit ve svém okolí. Další informace najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Překážkový závod

Závod Mini B7 v Ostravě je akce pro děti, při které vás čeká trať plná překážek z balíků slámy. Na trase jsou připraveny také dílčí úkoly, které budou muset účastníci splnit, než budou pokračovat dál. Soutěžit se bude v několik kategoriích, podle pohlaví a věku. Součástí akce bude také tombola a další doprovodný program. Více informací najdete zde.