mšv, Novinky

Jízda po srílanské železnici patří mezi oblíbené kratochvíle cestovatelů a jde o dobrý způsob, jak poznat exotický ostrov.

Dvojici cestovatelů, Camille a Jeanovi, ale výhledy na bujnou džungli nestačily a rozhodli se si cestu ozvláštnit. Vyklonili se proto ze dveří vlaku, dali si polibek a nechali se při tom zvěčnit.

Přestože jejich snímek vypadá působivě, vyvolal rovněž silnou vlnu kritiky od uživatelů Instagramu, kteří dvojici vyčetli, že zbytečně riskovali a mohlo dojít k neštěstí.

„Upřímně, je to nádherná fotka, ale není to příliš nebezpečné? Co když se vás někdo pokusí napodobit?“ ptal se jeden z uživatelů. „Doufám, že příště nespadnete, až se pokusíte o nějaký podobně stupidní kousek,“ přidal se další.

Za poslední dobu se jedná už o několikátý obdobný případ, kdy byli cestovatelé kritizováni za nebezpečně vyhlížející snímek. Jen o několik dní dříve se pod palbou kritiky ocitl rovněž pár cestovatelů, který se shodou okolností vyfotil také vykloněn z vlaku na Srí Lance. Podle uživatelů jde o příliš velký risk, a to jen kvůli dokonalému snímku.

Minulý měsíc kritiku zase schytal pár cestovatelů, který se vyfotil v nekonečném bazénu na Bali, přičemž žena visela přes jeho okraj.

Množství uživatelů nazvalo snímek stupidním a nebezpečným kvůli obavám, že by se obdobný kousek někdo mohl pokusit napodobit.