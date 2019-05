Kristýna Léblová, luh, Novinky

Jakub Vágner má už od začátku roku nabitý program. „Cestuji od počátku tohoto roku. Byl jsem na mnoha místech, hlavně v Amazonii, kde jsem natáčel velký dokument, novou sérii. Můžu prozradit, že to s rybařením nemá paradoxně nic společného,“ prozradil tajemně Novinkám milovník rybaření.

Od svých výprav si však na přelomu května a června dá pauzu, aby mohl u jezera Katlov na Kutnohorsku přivítat ty nejmladší rybáře a nejen je. „V sobotu prvního června od devíti do osmnácti tu probíhá dětský den rybářských slavností a bude i vyhlášení juniorských šampionů,“ vysvětlil. Už od začátku týdne bude totiž na jezeře probíhat juniorské mistrovství Evropy v lovu kaprů.

Vágner se dětem věnuje rád. Dokáže jim ukázat přírodu tak, aby je bavila.

FOTO: archiv J. Vágnera

Prvního června ožije jezero Katlov, které se stalo Vágnerovým domovem, mnoha atrakcemi. Kromě těch klasických, jako jsou skákací hrad, bagr či hasičské auto, bude pro děti přichystána laserová biatlonová střelnice či rybářská školička, kde si mohou natrénovat základní rybářské dovednosti.

Vágner také prostřednictvím přednášek návštěvníkům přiblíží své rybářské výpravy do divokých odlehlých částí světa. V akváriích se pak lidem představí přímo vodní obyvatelé místního jezera. Nepůjde však jen o ryby, součástí budou i westernové ukázky jízdy na koni, ukázky práce policejních psovodů, malá farma domácí zvěře či sokolníci.

Tečkou pak bude vystoupení slovenské kapely No Name.

Přijíždějí tisíce lidí

Rybářský dětský den letos proběhne již popáté, podle Vágnera zájem roste každým rokem. „Když jsme to udělali první rok, tak bez jakéhokoli marketingu přijelo přes dva tisíce lidí,“ řekl s tím, že loni se akce účastnilo přes dvanáct tisíc lidí. Podle něj u dětí neklesá zájem o přírodu.

„Vidím to na mladých klucích i holkách, protože holky začaly hodně chytat ryby v posledních letech, že je příroda táhne. Není to tak, že by mladí neměli zájem o přírodu, jenom je poměrně málo lidí, kteří jsou schopni jim tu přírodu ukázat tak, že je to baví,“ vysvětlil.

Jakub Vágner je rybářem tělem i duší.

FOTO: archiv J. Vágnera

Rybář Jakub Vágner je jedním z nejznámějších rybářů a propagátorů rybolovu nejen u nás, ale i ve světě. Syn slavného hudebníka Karla Vágnera se rozhodl vyměnit hudební nástroj za rybářskou udici a místo studií na konzervatoři sbíral rybářské zkušenosti v Austrálii. Za rybami cestuje do těch nejodlehlejších koutů světa. Je držitelem mnoha rybářských rekordů a na svém kontě má i několik dokumentárních pořadů.