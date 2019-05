Rezort Banwa Private Island nabízí hostům celkem šest vil, z nichž každá disponuje nekonečným bazénem, panoramatickými okny, ale i vířivkou. To kdyby hosté zatoužili po troše teplé vody a bublinkách, ačkoli teploty na ostrově jen vzácně klesají pod 30 stupňů Celsia.

Součástí areálu je také restaurace, která vaří výhradně z čerstvých a lokálních surovin, především ryb a dalších darů moře. Nechybí ani lázně, kde si hosté mohou užít nelimitované množství procedur bez jakéhokoli příplatku. To ostatně není při ceně ubytování na jednu noc nijak překvapivé.

