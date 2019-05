Vladislav Prouza, Právo

Areál v Kuksu u Dvora Králové nad Labem vstoupil jako první v Česku do virtuálního světa rozšířené reality. Současnost aplikace rozšiřuje o virtuální trojrozměrný svět dávné minulosti. „Stroj času zatím lidstvo nevynalezlo. Kuks přesto nabízí návrat do časů největší slávy areálu. To žádná památka v Česku nenabízí,“ konstatoval královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

Návštěvník dostane na displeji mobilu, nejlépe tabletu, šanci vidět okolní prostředí očima člověka z první poloviny 18. století. „Aplikace oživila levý břeh Labe, kdy areálu dominoval dnes zaniklý zámek,“ doplnil Filip Košťál z krajské společnosti Revitalizace Kuks. Návštěvník si jednoduše zaměří jakékoliv místo areálu a „cestuje časem”. Cestu do minulosti provází odborný výklad.

Aplikace umožňuje vidět najednou současnost i minulost.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Objekt zájmu viděný návštěvníkovýma očima aplikace předvede v původní podobě. „Aplikaci si lze ve čtyřech jazycích stáhnout v kukském infocentru a potom stačí procházet areál a přes fotoaparát mobilu sledovat Kuks z roku 1724,“ popsal ředitel softwarové společnosti More.is.More Jiří Forejt. „Jenom aby lidi nekoukali pouze do mobilů,“ podotkl starosta Kuksu Jiří Beran.

Udržet turisty déle v areálu



Aplikace umožňuje přenést část nebo celý Kuks doslova kamkoliv. Kteroukoliv z Braunových soch ctností a nectností lze sundat z piedestalu podél Hospitalu, postavit do rohu obýváku, udělat selfíčko a chlubit se vlastnictvím unikátní skulptury. Totéž je možné provést s celým areálem. „Většina turistů dnes vyběhne z parkovitě do Hospitalu a pádí zpět. Takto bychom je mohli v areálu zdržet,“ míní Košťál.

Data naskenovaná v aplikaci poslouží jako předloha v případě věrné rekonstrukce poničené památky. „Například po požáru pařížské Notre-Dame nyní zoufale shánějí všemožné skeny zničených artefaktů,“ doplnil Forejt.

Návštěvníci uvidí díky aplikaci areál v první polovině 18. století.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Královéhradecký kraj hodlá svět rozšířené reality, použitelný mj. při školní výuce, aplikovat v Archeoparku ve Všestarech a Braunově betlému nad Kuksem. „Otázka nezní, jestli doba rozšířené reality masově přijde, ale kdy přijde. Počítám, že tak do dvou tří let,“ předjímá Radovat Jelen z firmy CEO Forrest, jež kukské aplikaci vtiskla život.