Vladislav Prouza, Právo

„Návštěvnost Krkonoš vloni stoupla na 3 786 575 lidí, kteří zde dohromady strávili 11 867 019 dnů. Nárůst stihl především území národního parku a stojí za ním Češi, již loni tvořili 80 procent návštěvníků, zatímco podíl cizinců se nezměnil,“ potvrdil mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Našince přivedly do hor i bezpečnostní rizika v zahraničních destinacích.

Návštěvnost chráněných území Krkonoš vzrostla už mezi lety 2017 a 2018 o 9,5 procenta. „Čísla ukazují, že tento trend pokračuje. Zatímco celková návštěvnost Krkonoš loni narostla o pět procent, nárůst popularity území národního parku je dvojnásobný,“ konstatoval ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Turisté, kteří stráví na horách obvykle dvě až tři noci, loni nejvíce preferovali východní a střední Krkonoše.

Táhnou nové atrakce



Návštěvnická invaze znamená vyšší míru nebezpečí devastace přírody národního parku, jenž se pomalu stává Disneylandem. Řadu lidí přivedly do Krkonoš stále nové turistické atrakce, mj. loni otevřená herní krajina Pecka nad Velkou Úpou nebo Stezka korunami stromů v janskolázeňském Rudolfově údolí. Turisty přitahují i interaktivní naučené stezky. Trasy od čtyř do deseti kilometrů, spojují hru s poznáním horské přírody a motivují k pěším túrám.

„Péče o návštěvníky a důraz na dodržování platných pravidel zůstávají prioritou. Hory ale mají svoje limity. Je skvělé, že lidé mají přírodu rádi. Musíme se však postarat, aby ji samou láskou neušlapali,“ podotkl náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Data o návštěvnosti využijí ochranáři při společné česko-polské strategii cílené na ochranu národního parku pro příští desetiletí. Čísla potvrzují potřebu turisty rovnoměrně rozvrstvit po celém území parku a zvýšit počet vícedenních na úkor stále vyššího množství jednodenních hostů. Lidem se ubytovaní v Krkonoších musí vyplatit víc než jednodenní výlety se svačinou v batohu.

„Každoročně investujeme nemalé částky do oprav a údržby horské infrastruktury, mj. chodníků, abychom toho dosáhli,“ tvrdí Drahný. Možnost limitovat počet turistů výběrem vstupného do turisticky atraktivních lokalit, podobně jako na polské straně, čeští ochranáři nepreferují. „Poláci vybírají vstupné do celého území jejich národního parku zhruba jedno euro na osobu. S něčím takovým nepočítáme,“ potvrdil Drahný.