Budapešťské mezinárodní letiště zakáže noční lety

Po stížnostech obyvatel žijících v okolí budapešťského mezinárodního Letiště Ference Liszta chce vedení maďarského hlavního města od letošního srpna zakázat noční lety v době od půlnoci do pěti hodin do rána. V úterý to řekl primátor Budapešti István Tarlós.