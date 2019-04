„Vstup do zámeckého parku a zahrady v Lednici zůstane pro návštěvníky i nadále bez poplatku. Pouhé zpoplatnění není řešením, je třeba hledat i jiné formy regulace a ochrany před neukázněnými návštěvníky,” uvedl na svém twitterovém účtu ministr kultury.

Před chvílí jsem moderoval jednání @PamatkovyUstav a @LedniceObec. Výsledek: vstup do zámeckého parku a zahrady v Lednici zůstane pro návštěvníky i nadále bez poplatku. Pouhé zpoplatnění není řešením, je třeba hledat i jiné formy regulace a ochrany před neukázněnými návštěvníky. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) 12. dubna 2019

Správa zámku, který je jako součást Lednicko-valtického areálu zapsán v seznamu kulturního dědictví UNESCO, zvažovala, že poplatky za vstup do zámeckého parku zavede od května. Kvůli některým návštěvníkům, kteří v parku navzdory zákazu jezdí na kole, odhazují odpadky a ničí květinovou výsadbu, stojí údržba parku každoročně okolo čtyř milionů korun.

Podle původního záměru měli návštěvníci starší osmnácti let platit za vstup do parku 30 korun, přičemž tato vstupenka by platila pět dní. Děti měly mít dál vstup zdarma a místní by dostali možnost zakoupit si za symbolickou cenu permanentku na celoroční vstup.

Místním se ale tento plán nezamlouval a do vyjednávání se vložilo ministerstvo kultury. Po dnešním jednání je tedy jasné, že poplatek se v Lednici za vstup do parku platit nebude.

Lednický zámek je nejnavštěvovanější památkou jižní Moravy, loni ho od ledna do října navštívilo téměř 400 tisíc lidí. Velká část návštěvníků ale přímo do zámku nejde a tráví čas pouze procházkou po rozlehlých zámeckých zahradách a parku.