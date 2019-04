Novinky, ČTK

Sedadla nazvaná Skyrider 3.0. by měla být kompatibilní s Airbusy A321 a A320 a také s Boeingy 737. Jsou určena pro krátké lety.

„Vyvíjející se trh nás přiměl vytvořit novou podobu našeho projektu,“ uvedla společnost s tím, že pohodlí sedaček bude „přijatelné“ a ušetří se spousta prostoru.

V Avio Interiors také vyzdvihují, že nová sedadla budou o polovinu lehčí než klasická sedadla v ekonomických třídách, protože sestávají z méně komponentů. Budou díky tomu levnější a snazší na údržbu.

O konceptu se dlouho mluví



Uvedením nové verze sedadel reaguje firma na trend zmenšování prostoru pro nohy u mnoha leteckých společností.

Šetřit místem se nesnaží jen nízkonákladové společnosti jako EasyJet či Ryanair, ale u kratších letů například i British Airways nebo American Airlines.

Nicméně společnost Ryanair o zavedení sedadel na stání uvažuje už několik let, o svém záměru ušetřit díky tomu množství prostoru hovořili její představitelé už v roce 2010. Sedačky chtěli do svých letadel nainstalovat do dvou let, napsal tehdy server Daily Mail. Zatím se tak nestalo.

Pro společnost Avio Interiors je aktuální podoba sedaček už třetí verzí, tu předešlou představila o rok dříve rovněž na veletrhu v Hamburku. Zatím však není jasné, zda se její aktuální výrobek skutečně začne do letadel instalovat.