mšv, Novinky

Během uplynulého roku vzrostl počet návštěvníků Louvru o 26 procent na 10,2 milionu návštěvníků ročně. Podle všeho přispěl k nárůstu popularity videoklip zpěvačky Beyoncé a rapera Jay-Z, který se v prostorách proslulé pařížské galerie natáčel. Slavná pyramida před muzeem navíc v pondělí slaví 30 let od zpřístupnění veřejnosti. Na druhém místě žebříčku se umístilo Čínské národní muzeum v Pekingu, které se ve svých expozicích věnuje čínské historii a umění.

Třetí je Metropolitní muzeum umění v New Yorku, tedy nejstarší a zároveň největší galerie v USA i na celé západní polokouli. Čtvrtá jsou Vatikánská muzea a pátou příčku má londýnská galerie Tate Modern, která poprvé v počtu návštěvníků porazila Britské muzeum, rovněž v Londýně. To skončilo šesté. Londýn si může připsat i sedmou příčku, a to za Národní galerii.

Desítku nejnavštěvovanějších muzeí uzavírají Národní galerie ve Washingtonu, petrohradská Ermitáž a Victoria and Albert Museum opět v Londýně.