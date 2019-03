mšv, Novinky

Japonsko se dlouho drželo osamoceno na špici žebříčku, napsal server Independent. Singapur a Jižní Korea se na něj zdárně dotáhly. Německý pas obsadil druhou příčku, jeho držitelé mohou bezvízově do 188 států, nově například do Uzbekistánu. O třetí příčku se pak dělí rovnou pět zemí, a to Dánsko, Finsko, Francie, Itálie a Švédsko (187 zemí bezvízově).

Čtvrtý nejsilnější pas mají Lucemburčané a Španělé, o pátou pozici se dělí Rakousko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Švýcarsko nebo Spojené království, které zatím není ovlivněno dopady brexitu a drží si v žebříčku stabilní pozici. Šesté místo mají Belgie, Kanada, Řecko, Irsko a USA, přičemž sedmou příčku drží samostatně Česká republika. Bezvízově mohou Češi do 183 destinací.

Naopak nejslabší pasy mají zejména africké a blízkovýchodní státy. Předposlední pozici sdílejí Somálsko a Sýrie, držitelé těchto pasů mohou bezvízově pouze do 32 států. Afghánci a Iráčané se dělí o poslední místo indexu, vycestovat bez víza mohou do pouhých 30 zemí.

Indexy síly pasu existují hlavní dva, přičemž výsledky se drobně odchylují — to podle rozdílného počtu destinací, se kterým operují. Odlišnosti jsou však jen minimální.