Let byl později přesměrován a napodruhé už v Düsseldorfu přistál úspěšně, jak uvedly aerolinky. Ty aktuálně zjišťují, jak mohlo k chybě vůbec dojít. Způsobila ji zřejmě německá společnost WDL Aviation, která let zaštiťovala. „Našim zákazníkům jsme se za přerušení jejich cesty omluvili, budeme je kontaktovat ještě individuálně,“ konstatoval mluvčí British Airways.

Podle BBC není zatím jasné, kolik pasažérů bylo chybou postiženo. Aerolinky dodaly, že se nejedná o vinu pilotů, a že rozhodně nezabloudili. Jelikož bylo ale v dokumentaci špatně napsáno cílové místo, na řízení letového provozu byla trasa povolena a následně se tedy let i uskutečnil.

Někteří cestující si na chybu postěžovali na Twitteru. „Můžete mi prosím vysvětlit, jak mohl můj ranní let z London City do Düsseldorfu skončit v Edinburghu? I když je to zajímavý koncept, myslím, že nikdo na palubě se nezapsal k téhle záhadné cestovní loterii,“ napsal uživatel Son Tran.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh 😅? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways