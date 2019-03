mšv, Novinky

Není jasné, co události předcházelo, ani kolik toho nejmenovaný muž vypil. Místo toalety se ovšem rozhodl využít zavazadlo 28leté ženy. Posádka letu z Chicaga do Charlotte v Severní Karolíně o události informovala policii, jejíž příslušníci na viníka počkali u brány na letišti a odvedli ho do vazby. Nebyla na něj však zatím vznesena žádná obvinění.

Jedná se už o třetí incident, v němž figuruje alkohol, za poslední týdny. Nedávno způsobil nepříjemnou situaci při letu společnosti Qantas z Melbourne do Singapuru muž, který vypil lahev vodky a začal být agresivní. Personálu nadával do pedofilů, nakonec se ho však podařilo zpacifikovat a připoutat na sedačku.

Ještě předtím se zřejmě nejvyhrocenější incident odehrál na palubě letadla společnosti Ryanair při letu z Glasgow na Tenerife. Dva opilí muži se po přistání začali rvát doslova do krve kvůli přítelkyni jednoho z nich.