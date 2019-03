Jakub Kynčl (Medellín), Novinky

Americký seriál Narcos zpopularizoval kolumbijský Medellín pro spoustu mladých turistů. Jejich hlavním cílem bývají místa, kde žil, pobýval nebo koneckonců i naposledy vydechl narkobaron a pohřešovaný muž číslo jedna, Pablo Escobar. Vzhledem k tomu, že v době největšího rozmachu svého kartelu Escobar vlastnil bezmála tisíc nemovitostí, je potenciálních cílů turistů mnoho. A to už přitom mnoho z těchto staveb nestojí nebo je ve zcela katastrofálním stavu.

Na mnoha místech komplexu narazíte na nasprejované nápisy, které varují před vstupem do trosek dříve luxusního sídla.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nejinak je na tom i dříve luxusní sídlo Hacienda La Manuela. Tato luxusní vila nacházející se v umělé laguně Guatapé, jen asi dvě hodiny autem z Medellínu, se v obyvatelném stavu nedočkala ani Escobarovy smrti v prosinci roku 1993. O osm měsíců dříve totiž skupina Escobarových nepřátel, operující pod názvem Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), vyhodila tuto vilu do povětří pomocí 200 kilogramů trinitrotoluenu.

Vilu chránilo až 120 ozbrojenců



Není divu, že takové množství výbušnin zničilo vilu jednou provždy. Dodnes se povídají příběhy o tom, jak výbuch odhalil dvojité zdi, ve kterých byly štosy peněz, zbraně a pytlíky s kokainem. Na místo prý krátce po explozi přijela policie, která vše zkonfiskovala. Vedení policie se skupinou udržovalo neoficiální kontakty a zřejmě tak dobře vědělo, co se chystá.

Pozemky kolem nemovitosti se rozprostíraly na zhruba osmi hektarech. U samotné vily byl bazén, stáje, tenisové kurty či fotbalové hřiště. Vilu, která prý patřila k Escobarovým nejoblíbenějším, chránilo až 120 ozbrojených stráží.

Známá Escobarova vila se nachází jen kousek od Medellínu.

FOTO: Mapy.cz

Do blízkosti známé budovy jsem vyrazil s místním průvodcem Willi Echeverrim. Přímo k vile se dá dostat pouze na lodi anebo po cestách, které nepřipouští žádnou řidičskou chybu. Bylo však brzké ráno, lodě ještě nejezdily a cesta autem by nám zabrala celkem asi hodinu a půl, přitom jsme vzdušnou čarou byli od samotné vily jen zhruba 700 metrů. A vzhledem k tomu, že v samotných ruinách domu není nic zajímavého, rozhodl jsem se drobné dilema vyřešit moderním způsobem – dronem.

Hacienda La Manuela se rozprostírá na jednom z výběžků v umělé laguně Guatapé.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Systém nehlásil žádné letiště v okolí a všechny kontrolky slibovaly pohodový let. Willi mě ujišťuje, že na cípu země, kam mám namířeno, nikdo nežije, a tak nebudu svým bzučícím parťákem nikoho obtěžovat. To neberu na lehkou váhu, protože se jednak nechci dostat do opletaček se zákonem a hlavně sám nemám rád, když mě na cestách zvuk dronů obtěžuje. Dronem doletím přes hustý zelený porost a vodní plochu až k ruinám vily. Bezvětří, jemný ranní opar, nikde ani živáčka – ideální podmínky.

Rychle pryč

Pozůstatky vily si natáčím a fotím ze všech stran. Nejbližší obydlí je přibližně 150 metrů daleko, takže nemám žádné větší obavy. Ani vzdálené výstřely mě nikterak nezneklidňují. Proč také? I proto, že jsem natáčel úplnou ruinu pokrytou vegetací, odvážil jsem se naletět přímo nad samotnou vilu, abych měl také trochu jinou perspektivu. Ač jsem displej tabletu neustále sledoval, ani mě nenapadlo, že výstřely, které se v dáli ozývaly, směřovaly právě na můj dron.

Během natáčení k objektu přijeli dva muži na motorce a jeden z nich se okamžitě pokoušel dron sestřelit, pravděpodobně brokovnicí. Naštěstí bez úspěchu. Při první střelbě se muž schovával v troskách budovy, a tak nebyl dobře vidět. Na těchto záběrech jsem ho dohledal teprve večer. Až když vyšel přímo k bazénu, aby se k dronu více přiblížil, došlo mi, která bije, a okamžitě jsem nastavil směr letu na zmizíkov. V Kolumbii se prostě některé problémy stále ještě řeší olovem v souladu s Escobarovým oblíbeným heslem Plata o plomo (Stříbro nebo olovo). Kdo odmítl jeho úplatek, schytal kulku.

Střelba paradoxně asi nejvíce překvapila mého průvodce, který se zneklidněně rozpovídal. Když si Escobar, známý jako El Patrón, postavil své sídlo v Guatapé, uvrhnul celou oblast do chaosu. Místo, které bylo dlouhá léta oblíbené u obyvatel Medellínu na víkendové výlety, se stalo nebezpečným. U sídla přistávaly helikoptéry a na přilehlé ranveji mohla přistávat i malá letadla. Co měla na palubě, to si asi domyslíte.

Pokud je všude v okolí kvalita silnic slabší, přímo u vily byla dříve cesta evidentně v nejlepším pořádku.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Vláda si prý dlouhou dobu lámala hlavu, co bude s pozemky a pozůstatky nemovitostí, jako je i tato, vlastně dělat. V tomto případě prý místo spravuje jmenovec mého průvodce, jistý William. Pokud by vás zajímalo, jak se k něčemu takovému dostal, tak byl Escobarovým vrchním sluhou v této nemovitosti. Asi 200 metrů od zničené vily provozuje v moderní budově malou restauraci, kde popíjí pivo turisté i místní. Vydělává si ale také tím, že v další přilehlé budově, která patřila jeho šéfovi, nechává hrát turisty paintball. Naštěstí se jeho hlídači k turistům evidentně moc často nepřidávají...