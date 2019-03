mšv, Novinky

Poté, co Henry vypil celou lahev vodky, stál prý v uličce a křičel na posádku, zatímco se ho jiný pasažér pokoušel zklidnit a držel mu ruce za zády. Personál ho poté připoutal na sedačku, což muže nikterak neuklidnilo, spíše naopak. Stevardům začal ostře nadávat. „Lidi jako vy jsou pedofilové, takže mi nebudete říkat, jak se mám chovat. Já nejsem ilegální,“ dodal.

Svědci uvedli, že mužovo chování bylo velmi nepříjemné a otravné, zároveň ale ocenili, jak se posádka dokázala se situací vypořádat. Let odkloněn nicméně nebyl, protože to ani nebylo možné — v dosahu nebylo žádné letiště. Jakmile letadlo přistálo v Singapuru, přišla si pro Henryho policie. „Máme nulovou toleranci k takovému nespolečenskému chování. Děkujeme našim zaměstnancům, jak profesionálně k situaci přistoupili a vyřešili ji,“ uvedl mluvčí společnosti Qantas.

Podobný incident, v němž byl zahrnut alkohol, se o víkendu stal na palubě letadla společnosti Ryanair, kde byla situace ještě o něco vyhrocenější. Po přistání na španělském Tenerife se totiž poprali dva opilí cestující, přičemž jeden vyšel ze rvačky se zakrváceným obličejem.

Omezení jsou v nedohlednu



Podobné situace pak svévolně otevírají diskuzi, zda by se neměla konzumace alkoholu na letištích a v letadlech více regulovat. Například řetězec bezcelních obchodů World Duty Free se rozhodl veškerý alkohol na letištích prodávat v zapečetěných sáčcích, které je možné otevřít jedině nůžkami či nožem, což jsou předměty, které bezpečnostní prohlídkou samozřejmě neprojdou.

Otázkou alkoholu v letadlech se v aktuálním článku zabývá britský server The Guardian. Vyplývá z něj, že drtivá většina lidí pije hlavně na letišti než v samotném letadle. I proto například společnost Ryanair už dlouho lobuje za omezení pozemního prodeje alkoholu, kdy by se třeba do desáté hodiny ranní nemohl cestujícím podávat vůbec.

Bude na úřadech, aby rozhodly, zda je pití piva v pět ráno přijatelné Rob Griggs z Airlines UK

Mluvčí společnosti Airlines UK Rob Griggs vítá opatření obchodů World Duty Free, ale prý bude potřeba udělat ještě mnohem víc. „Bude na lokálních úřadech, aby rozhodly, zda se jim zdá pití piva v pět ráno přijatelné, či nikoli,“ myslí si Griggs.

Podle Suzannah Robinové, specialistky na drogy a alkohol ze společnosti AlcoDigital, musejí jasná stanoviska zaujmout Úřady pro civilní letectví. „Ty říkají, že je ilegální být opilý na palubě letadla. Teď musejí definovat, co znamená být opilý, a podle toho se zařídit. Měl by existovat podobný limit jako na řízení v opilosti. Jakmile ho cestující překročí, vyplynou z toho určité důsledky,“ myslí si.

Dodává ovšem, že vztah mezi létáním a alkoholem se asi nikdy zcela nezlomí a prý by ji velmi překvapilo, pokud by se pití alkoholu na palubách letadel zakázalo úplně. „Díky sociálním sítím se případy, kdy se někdo v letadle chová nepatřičně kvůli vypitému alkoholu, rychle šíří. Ale je to pořád nízké procento populace, které tyto situace způsobuje. Aerolinky i letiště mají z prodaného alkoholu peníze, což je pro ně důležité,“ doplňuje Robinová.