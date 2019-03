Házení mincí pro štěstí se ženám nevyplatilo. Skončily ve vazbě

Hodit do fontány minci pro štěstí je poměrně běžné. Méně obvyklé je ale házet mince do útrob letadla, jako to udělaly dvě Číňanky cestující z Ťi-nanu do Čcheng-tu. Let společnosti Lucky Air byl kvůli nim dvě hodiny zpožděn a ženy byly zadrženy, informoval server Independent.