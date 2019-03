Vyhlídka by se měla otevřít společně s celým komplexem během příštího roku. Nacházet se bude ve výšce 335 metrů, což z ní dělá největší venkovní vyhlídkovou plošinu na západní polokouli a pátou nejvyšší na světě. Na vrcholu mrakodrapu se má dále nacházet panoramatická restaurace s barem, ale také prostory pro pořádání různých událostí.

„Vyhlídka Edge pozve návštěvníky k procházce v oblacích, kde si budou moci vychutnat pohled na New York jako nikdy dřív,“ uvedl Jason Horkin z týmu, který na Hudson Yards pracuje. „Jméno pozorovatelny odráží její unikátní design, ale také pocit, kdy jste na pokraji něčeho výjimečného,“ dodává Horkin. Edge lze přeložit jako hranu či okraj.

#NewYork to open tallest outdoor observation deck in the West - Standing at more than 1,100 feet, Edge will be the tallest outdoor observation deck in the Western Hemisphere and the fifth highest in the world- #Construction #HudsonYardshttps://t.co/H00RLQpS4N pic.twitter.com/zoI8Ru1mLw