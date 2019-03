mšv, Novinky

Zní to jako ze sci-fi a neznamená to, že by se v pokojích sama ustlala postel a podobně. Hotel se jen spojil s dánskou společností ACT.Global, která dodala speciální bezbarvou substanci, jež se nanese na povrchy a je schopná je udržet čisté. Aktivuje ji totiž sluneční záření, a jakmile započne reakce, látka automaticky ničí bakterie, viry a podle všeho čistí i vzduch. Hlavní složkou je oxid titaničitý, který se užívá i v opalovacích krémech.

Výhodou takového samočistícího pokoje je, že usnadňuje práci pokojským, údajně až o 50 procent. Není totiž nutné při každém úklidu omývat povrchy, zároveň je látka mnohem šetrnější než řada chemických přípravků na úklid. „Testovali jsme tento systém dva roky. Zaujalo nás především to, že velmi usnadníme život našemu personálu,“ uvedl Karim Nielsen, šéf společnosti Brockner Hotels, do níž spadá i hotel Ottilia.

Výhodou je podle Nielsena i fakt, že se ušetří voda, což je aspekt, který se v „zelené“ Kodani počítá. „A jelikož už nemusíme používáme chemikálie, už nikdy se nestane, že by se vylilo nějaké bělidlo na koberec,“ pochvaluje si.

Moderní prvek ocení prý i sami návštěvníci hotelu. Do módy se totiž dostávají místa, kde dbají nejen na ekologii, ale na zdravý životní styl obecně. Podle Guye Langforda ze společnosti Deloitte lidé rádi vyhledávají věci a místa, která jim umožňují i na cestách udržovat jejich návyky.