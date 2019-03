Miroslav Homola, Právo

Na degustaci pořadatelé ze spolku Mankyz zajistili neuvěřitelné množství 2710 vzorků.

Pálenka se dá vyrobit i z mrkve či voňavých, ale nepříliš chutných kdoulí, dokonce i z ananasu, citrónu, řepy i banánu, dřínu či šípku.

„S přípravou koštu jsme začali už po novém roce. Spolupracujeme s mnoha dalšími obcemi v republice, které také košty pořádají. Vyměňujeme si s nimi vzorky, a jak je vidět, podařilo se nám právě díky této spolupráci proniknout i do řady zemí Evropy. K ochutnání jsou destiláty či likéry z řady zemí světa - například Polska, Maďarska, Rakouska, samozřejmě Slovenska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska a odjinud,“ řekl Právu za organizátory Petr Neduchal.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Jak Neduchal doplnil, na koštu se představilo celkem 202 obcí z celé ČR. Tato čísla a například i délka regálů, v nichž byly lahvičky o objemu 0,35 litru se vzorky uloženy, přilákaly i pelhřimovskou agenturu rekordů.

„Dosud největší rekord v počtu degustovaných pálenek byl v ČR zapsán v roce 1998 ve Velké nad Veličkou, kde se degustovalo 2342 vzorků. Trvalo to tedy dost dlouho, ale spolek Mankyz ho suverénně překonal. Za tímto číslem i celkovou organizací je však třeba vidět mimořádnou práci a nadšení všech, kteří se na pořádání tak velké akce podíleli. Něco takového vyžaduje nejen nadšení, ale i vůli trávit spoustu hodin na společné věci,“ poznamenal Miroslav Marek z agentury Dobrý den.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Už jen samotná degustace obřího množství vzorků si vyžádala velké nasazení posuzovatelů. Degustátorů bylo přes 200 a ochutnávali několik dní, někteří si dokonce na bodování vzali dovolenou. Hodnotila se chuť, vůně, plnost a další atributy podle tabulky s padesátibodovým systémem.

„Všechny vzorky se samozřejmě nevypijí. Co zbude, poslouží k dalším prezentacím našeho spolku a podobně. Pálenka se samozřejmě v souladu se zákonem neprodává,“ doplnil Petr Neduchal.

Samozřejmě, že se ani ve Svatobořicích - Mistříně vzorky neprodávaly. Každý si však mohl zakoupit po pětikoruně lístečky, které pak obsluha rozlévající vzorky brala od zájemců o degustaci jako ohodnocení své služby.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Samozřejmě, že vlastními silami bychom degustaci nezvládli, a tak nám pomáhají z jiných obcí, kde se také košty dělají. To ovšem vyžaduje zase naši pomoc na oplátku. Já sám jsem byl v posledních dnech hned na několika takových ochutnávkách. A je to lepší než sedět doma před televizí,“ doplnil další z pořadatelů Antonín Horák.

Degustaci si nenechal ujít například ani herec Pavel Nečas, který do Svatobořic - Mistřína přijel i s manželkou Arianou Rakovou a filmovým producentem a vinařem Tomášek Vicanem.

„Některé ty vzorky jsou opravdu vynikající a člověk by nejraději vydržel popíjet jen jeden takový z nich. To ale nejde, ochutnat se musí co nejvíc,“ sdělil Nečas a odešel si do stopečky pro další vzorek.

Pořídit si selfie před dvacet metrů dlouhým regálem s pálenkami zlákalo i herce Pavla Nečase, který ochutnával s manželkou Arianou a kamarádem Tomášem.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

A kolik se takových vzorků dalo zvládnout? Podle místních klidně i přes padesát. K tomu šlo ochutnávat některou z celkem 57 pomazánek ze zeleniny, sýru, tvarohu, masa, ryb a jiných surovin.

Některé z nich měly navíc opravdu lákavé názvy. Jako třeba břitva, kozí jarní medová, rybí pšouk či chlapská topořivá. Šampionem výstavy se stala slivovice Jiřího Vysloužila z Kyjova, nejlepší kolekci koštu měl Polák Andrzej Nowocień.