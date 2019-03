mšv, Novinky

Chyba ovšem není tak úplně na straně čínských turistů. Podle zprávy serveru SBS News totiž některé portály či agentury mylně uvádějí, že se v areálu sydneyské univerzity Harry Potter skutečně natáčel. A vzhledem k architektonické podobnosti tomu návštěvníci věří. „Náš průvodce nám řekl, že tohle je místo, kde se natáčely scény do filmu,“ potvrdil jeden z turistů serveru SBS.

Množství Číňanů pak kvůli mylné informaci míří do Sydney, aby si „slavnou“ filmařskou lokaci prohlédli na vlastní oči. Přitom například z Pekingu to mají na kilometry mnohem blíž do Londýna, potažmo do Oxfordu, než do Sydney.

Nebývalého zájmu si všiml už i samotný personál univerzity s tím, že spousta turistů se potuluju po areálu kampusu Camperdown.

„Zaregistroval jsem nebývalý nárůst lidí, kteří tudy chodí,“ uvedl Jamie Fraser, kurátor Nicholsonova muzea, které sídlí v hlavní univerzitní budově a jemuž během dvou let vzrostla návštěvnost v řádu tisíců. „Důvodem je neogotická architektura budovy. Lidé přijdou k pokladně muzea a ptají se nás, zda jim můžeme ukázat, kde přesně se natáčel Harry Potter,“ doplňuje Fraser.

Viadukt Glenfinnan leží na severu Skotska. A Harry Potter se tu skutečně natáčel.

FOTO: Profimedia.cz

Podle Sarah Butlerové, expertky na spotřebitelské právo, je klamavá reklama v rozporu se zákonem. Servery, které uvádějí, že se Harry Potter natáčel v areálu sydneyské univerzity, by proto mohly mít problémy. „Pokud nějaká společnost nabízí prohlídky areálu a láká turisty na to, že se tam natáčel Harry Potter, což není pravda, porušuje tím australské zákony,” řekla Butlerová.

Za Potterem jedině do Británie



Úsměvný případ dokazuje jednu věc: mánie kolem zřejmě nejslavnějšího čaroděje všech dob jen tak neustane. Kdo by se ovšem chtěl podívat na skutečná natáčecí místa, nechť je hledá pouze ve Velké Británii, třeba na univerzitě v Oxfordu a tamní koleji Christ Church, kde se několik scén skutečně natáčelo a tamní jídelna posloužila jako předloha pro bradavickou Velkou síň.

Kolej Christ Church v Oxfordu je rovněž jednou z reálných natáčecích lokací.

FOTO: Profimedia.cz

Scény, ve které se studenti učí létat na koštěti, se pak natáčely na hradě Alnwick na severovýchodě Anglie nad Newcastlem. Jelikož se kouzelnická škola Bradavice měla nacházet ve Skotsku, ani to nebylo vynecháno z natáčení. Pravděpodobně nejznámější lokací je železniční viadukt Glenfinnan.

Drtivá většina „filmové magie“ ovšem vznikala ve studiích na předměstí Londýna, která dnes slouží jako turistická atrakce. Návštěvníci si v nich mohou prohlédnout autentické kulisy, kostýmy a rekvizity.