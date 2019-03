Kristýna Léblová, Novinky

Dříve byl tento prostor veřejnosti uzavřen, a to z důvodu absence podlahy. V rámci dlouhodobé rekonstrukce byla v prostoru kopule podlaha dodělána, návštěvníci v ní mohou spatřit i kopuli panteonu.

V podlaze kopule je vidět i kopule Panteonu.

FOTO: Novinky

Kopule je otevřena každodenně, a to od 10:30 hodin do 17:30 hodin. Do prostoru se chodí po skupinách maximálně pětadvaceti lidí a jsou vpouštěni v časových intervalech 30 minut. Vstupné je 100 Kč.

V historické budově Národního muzea jsou stále k vidění výstavy 2x100 představující 200 nejzajímavějších předmětů ze sbírek muzea a Česko-slovenská výstava mapující společný život Čechů a Slováků v jednom státě.

Nově se však příchozí podívají i do východní dvorany. Díky jejímu zastřešení zde vznikla odpočinková zóna.

V červnu se počet výstav rozšíří o výstavu o československých letcích ve Velké Británii s názvem Rytíři nebes. Na léto je pak připravena výstava Tutanchamon. Na některé stálé expozice se návštěvníci mohou těšit na podzim.