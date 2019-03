Rozšíření se týká hned dvou Disneylandů, jednoho na Floridě a druhého v Kalifornii. Jejich návštěvníci budou moci prozkoumat odlehlou planetu Batuu, kterou nikdy neměli možnost vidět na plátně. Přesto se podle agentury Reuters množství fanoušků už nemůže dočkat. Často čekali přes 40 let, aby mohli nějaké místo z milované ságy navštívit. Podle společnosti Disney je navíc Galaxy’s Edge (okraj galaxie) tím zatím nejambicióznějším tematickým rozšířením stávajícího parku.

Původně se uvažovalo, že se rozšíření zasadí na nějakou fanouškům známou planetu, nakonec se tvůrci rozhodli nabídnout návštěvníkům zcela nový a neokoukaný zážitek. Tím je tedy planetka Batuu ležící na vnějším okraji galaxie, jejíž hlavní město bylo kdysi součástí prosperující obchodní trasy, zatímco dnes je spíš skrýší pro pašeráky a pokoutné prodejce. Návštěvníci jsou zváni, aby se stali aktivními účastníky příběhu — mnohé z nich to samozřejmě zajímat nebude, půjde především o atrakce.

New details have been released about Star Wars: #GalaxysEdge , coming to #Disneyland this Summer & Fall! Batuu, the home of Black Spire Outpost, is where you’ll visit when you arrive at #StarWars : Galaxy’s Edge & it’s being built out as we speak! #disneystarwars 📷: @Disneyland pic.twitter.com/emg8iv1ej8

A těch nebude málo, nicméně ty dvě hlavní mají být podle tvůrců skutečně velkolepé. Jedna z nich nabídne návštěvníkům možnost „pilotovat“ hvězdnou loď Millennium Falcon, patřící Hanu Solovi, jedné z hlavních postav ságy.

Aby byla iluze předaleké galaxie dokonalá, dbají tvůrci na detaily. Nebudou proto chybět droidi, tematicky oblečení prodejci suvenýrů nebo možnost sestavit si vlastní světelný meč. S otevřením parků — v Kalifornii v létě a na Floridě na podzim — se spustí také speciální aplikace, která návštěvníkům umožní přeložit si různé nápisy v „místním“ jazyce, a zabaví je také při čekání ve frontách na atrakce. „Nebudete mít pocit, že jste v zábavním parku,“ tvrdí předseda pro parky ze společnosti Disney Bob Chapek, čímž naráží na fakt, jak autenticky bude rozšíření působit.

Whether you plan on joining the Resistance to fight the First Order, gossiping over drinks at Oga’s Cantina, or customizing your own lightsaber, visiting Batuu is sure to be an adventure! Check out new details about what awaits you there: https://t.co/1wTc6gJ9HA pic.twitter.com/mqcrUtNJYk